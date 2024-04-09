Kadın Milli Takımımız, geriden gelip kazandı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadın Milli Takımımız, geriden gelip kazandı!
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09 Nisan 2024 21:57
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan ile karşılaştı. 

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Kadın Milli Takımımız 2-1 kazandı. 

Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Ece Türkoğlu ve 87. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Macaristan'ın tek golü 45+2'nci dakikada Diana Csanyi'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Kadın Milli Takımımız, puanını 3 yaptı. Macaristan ise 1 puanda kaldı. 

Bir sonraki karşılaşmada milliler, evinde Azerbaycan ile karşılaşacak. Macaristan, İsviçre deplasmanına gidecek. 

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