Kadın Milli Takımımız, geriden gelip kazandı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan ile karşılaştı.



Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Kadın Milli Takımımız 2-1 kazandı.



Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Ece Türkoğlu ve 87. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Macaristan'ın tek golü 45+2'nci dakikada Diana Csanyi'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Kadın Milli Takımımız, puanını 3 yaptı. Macaristan ise 1 puanda kaldı.



Bir sonraki karşılaşmada milliler, evinde Azerbaycan ile karşılaşacak. Macaristan, İsviçre deplasmanına gidecek.





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