Kadın Milli Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör hedefi koydu

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grubu gol yemeden zirvede tamamlayıp B Ligi'ne çıkmaya hak kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, yükselişini sürdürmeye çalışacak.



Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde C Ligi 2 Grup'ta oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Futbol Takımı, çıktığı karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesini de gole kapattı.



Gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çeken milliler, B Grubu'nda da aynı başarıyı sergileyerek, kadın futbolunun Türkiye'de daha da yaygınlaşmasını hedefliyor.



A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine, C Ligi'nde elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını söyledi.



Son 3 senede planladıkları hedefleri başarmanın önemli olduğuna değinen Kıragası, oyuncuların sahada gösterdiği mücadelenin kadın futboluna gelecekte umutla bakılmasını sağladığını belirtti.



Kıragası, her hedefe adım adım gittiklerini anlatarak, C Ligi'ndeki mücadelelerini de buradaki rakiplerine göre kurguladıklarını dile getirdi.



"B Ligi'ndeki bütün rakiplerimizi taramaya başladık"



B Ligi'nde kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini aktaran Kıragası, şöyle devam etti:



"Şimdiden B Ligi'ndeki bütün rakiplerimizi taramaya başladık, analizlerini yaptık. Ondan sonra da gerekli olan taktiksel değişimleri yapacağız. Çünkü C Ligi'nde tamamen ön alanda baskıyla başladığımız ve rakibi 3. bölgede hapsettiğimiz bir oyun anlayışımız vardı. Şimdi B Ligi'nde rakiplerimizin analiziyle nasıl bir oyun kurgusuyla çıkarsak iyi bir mücadeleyi seyircimize izlettiririz, onunla ilgili planlarımızı yapıyoruz."



Kıragası, son dönemde elde ettikleri başarıdan dolayı olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.



B Ligi'nde de önemli başarılara imza atmak istediklerini aktaran Kıragası, "B Ligi'nde kendimizi oradaki rakiplere hissettirmek ve ilk 2'de bitirip play-off oynamak istiyoruz. Bu yüzden tüm stratejimiz grupta ilk 2'de bitirebileceğimiz, hangi rakibi kazanabiliriz, hangi rakipten puan alabiliriz, nasıl oynarsak yenebiliriz gibi çalışmalarımız var ama bunu süreç gösterecek." ifadelerini kullandı.



"Attığımız her tohum yeşermeye ve büyümeye başladı"



Kadın futboluna ilginin gün geçtikçe artmasının gelecekte daha fazla yatırımın olacağına işaret ettiğini vurgulayan Kıragası, takım olarak sadece sahadaki performansla değil, saha dışındaki tüm projelerle kadın futboluna odaklandıklarını söyledi.



Kadın futbolunu daha da ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirten Kıragası, şunları kaydetti:



"Çok zahmetli ve zor bir yol. Avrupa'ya baktığımız zaman 10-15 sene önce yaptıklarını biz şimdi yapmaya başladık ama çok hızlı ilerliyoruz. Attığımız her tohum yeşermeye ve büyümeye başladı. Bunun keyfini yaşıyoruz. Biz Türk kadınları her türlü zorluğun üstesinden geliriz."





