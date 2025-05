Kadın Güreş Milli Takımı, Moğolistan'daki şampiyona için Bolu'da güç depoluyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Kamp Eğitim Merkezi'nde 14 Mayıs'tan itibaren kampa giren 22 kadın güreşçi, teknik direktör Efraim Kahraman, antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.



Sporcular, 29 Mayıs-1 Haziran'da Moğolistan'da düzenlenecek Büyükler 3. Ranking Serisi ile 13-21 Eylül'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Kadınlar Güreş Milli Takımı, Bolu Aladağ Yaylası'ndaki kampı 28 Mayıs'ta tamamlayarak yarışma için Moğolistan'a hareket edecek.



Kamptaki sporcuları ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, Moğolistan'da yarışacak 4 sporcunun çok formda olduğunu belirterek, "Şu an son aşamadalar. Kilo düşmeleri var. Sakatlığımız yok. O bizim için çok önemli. İnşallah Moğolistan'da da iyi sonuçlar elde ederek, ülkemize başarıyla döneriz diye ümit ediyorum." dedi.



Bolu'nun kamp için vazgeçilmez bir yer olduğuna değinen Yıldırım, "Bizler de buralarda yetiştik. Buranın ayrı bir havası var. Motivasyon olarak çok iyi bir yer. Buradan gittiğimizde çok güzel başarılar elde ettik. Bolu bize hayırlı geliyor. İnşallah bundan sonra da gelecektir." diye konuştu.



- Teknik direktör Kahraman: "Hedefimiz ileride olimpiyat şampiyonu çıkarmak"



Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ise 22 sporcu, 4 antrenör ve 3 sağlık ekibiyle kampa girdiklerini, Avrupa, dünya ve olimpiyatlara hazırlandıkları Bolu'nun havası ile atmosferinin kendileri için değerli olduğunu söyledi.



Mart ayında 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olduklarını anımsatan Kahraman, "İkinci kez Avrupa şampiyonu olduk. Bir ay sonra büyüklerde Avrupa ikincisi olduk. Rekor kırarak Avrupa ikincisi olduk. Bu takım daha önce Avrupa şampiyonu olan bir takım. Devamlı olarak ilk ikide olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



Kahraman, her zaman olduğu gibi hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Ben yaklaşık 10 yıldır görev yapıyorum. Bu süre içerisinde her büyük müsabakada tarih üstüne tarih yazan bir ekibiz. Ben bununla gurur duyuyorum. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırdığımız için gurur duyuyorum. Kızlarımla gurur duyuyorum." dedi.



Güreşi ve aktif sporu bırakan, 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat madalyası alan Yasemin Adar Yiğit'in sıkletinde genç sporcu aradıklarından bahseden Kahraman, şöyle devam etti:



"Onun yanı sıra yüzde 70'i genç bir takıma sahibiz. Hedefimiz ileride olimpiyat şampiyonu çıkarmak. Bunu ben yaptım yerine biz demek istiyorum. Burada çok emeği olan kişiler var. Burada biz olursak, taşın altına elimizi koyarsak büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum."



Kahraman, Moğolistan'da yapılacak yarışmada puan kovalayan sporcuların bulunduğunu kaydetti.



Yeni sporcuların arayışı içerisinde olduklarına değinen Kahraman, güreş branşında ne kadar rekabet varsa başarının da o derece yüksek olacağını sözlerine ekledi.