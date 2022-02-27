Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti.



Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zenatha Coleman ve 40. dakikada Kennya Cordner kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.



Beşiktaş'ta kaleci Fatma Şahin, 49. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



BEŞİKTAŞ İLK KEZ YENİLDİ



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 9. galibiyetini aldı ve puanını 27'ye yükseltti. Bu sezon ligde ilk kez mağlup olan Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.









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