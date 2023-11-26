Kadıköy'de tartışmalı an: Karagümrük penaltı bekledi

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ikinci yarısında Samet Akaydin'in ceza alanında yaptığı müdahale sonrası Fatih Karagümrüklü oyuncular penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de tartışmalı an: Karagümrük penaltı bekledi
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26 Kasım 2023 20:23
Son güncelleme 26 Kasım 2023 20:45
Vavacars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştığı maçın 54. dakikasında penaltı bekledi.

Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'a çarparak kornere gitti.

Yan hakem bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.



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