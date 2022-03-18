Kaan Ayhan attı, Sassuolo farklı kazandı!

İtalya Serie A'da Sassuolo, Kaan Ayhan'ın da ağları bulduğu maçta Spezia'yı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kaan Ayhan attı, Sassuolo farklı kazandı!
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18 Mart 2022 22:46
İtalya Serie A'da Sassuolo, kendi sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi.

Ligin 30. haftasında oynanan karşılaşmayı Sassuolo, 4-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 48. dakikada Domenico Berardi, 78. dakikada Kaan Ayhan ve 81ç dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

Konuk ekip Spezia'nın karşılaşmadaki tek golü ise 35. dakikada Daniele Verde kaydetti.

Sassuolo'da milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Sassuolo, puanını 43'e yükseltti. Spezia ise 29 puanda kaldı.

Sassuolo, ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanına konuk olacak. Spezia ise kendi sahasında Venezia'yı ağırlayacak.

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