Juventus yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı

Juventus, FFP sebebiyle 2 yıl önce kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bu sezonun başında bonservisini satın aldığı yıldız oyuncuyla sözleşme uzattı.



Juventus, 30 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki İtalyan orta saha Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.



103 MAÇA ÇIKTI



2021 yılında Juventus'a transfer olan Manuel Locatelli, 103 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.





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