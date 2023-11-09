Juventus yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı

Juventus yıldız oyuncusu Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı
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09 Kasım 2023 16:17
Son güncelleme 09 Kasım 2023 16:19
Juventus, FFP sebebiyle 2 yıl önce kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bu sezonun başında bonservisini satın aldığı yıldız oyuncuyla sözleşme uzattı.

Juventus, 30 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki İtalyan orta saha Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

103 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Juventus'a transfer olan Manuel Locatelli, 103 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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