Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya 'Evet'

Juventus, yeni sözleşme imzalamak istediği Kenan Yıldız'ın maaş talebini kabul edebilir.



Kenan Yıldız'ın, İtalyan ekibinden yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 6 milyon euro maaş talebi bulunuyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, yeni sözleşme için milli futbolcunun bu maaş talebini kabul edebilir.



Juventus forması altında bu sezon 8 maçta süre bulan 20 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



