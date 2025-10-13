13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"

Juventus, Kenan Yıldız'ın talep ettiği yıllık 6 milyon euro maaşı kabul edebilir.

calendar 13 Ekim 2025 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya 'Evet'
Juventus, yeni sözleşme imzalamak istediği Kenan Yıldız'ın maaş talebini kabul edebilir.

Kenan Yıldız'ın, İtalyan ekibinden yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 6 milyon euro maaş talebi bulunuyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, yeni sözleşme için milli futbolcunun bu maaş talebini kabul edebilir.

Juventus forması altında bu sezon 8 maçta süre bulan 20 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
