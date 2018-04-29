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Juventus, Milano'da 2 golle döndü! Napoli'yi yıktı

İtalya Serie A'da 35. haftada Juventus 2-1 geriye düştüğü maçta 2 dakikada 2 gol buldu ve Inter'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Juventus, Milano'da 2 golle döndü! Napoli'yi yıktı
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29 Nisan 2018 00:12
İtalya Serie A'da 35. hafta mücadelesinde Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Douglas Costa ile öne geçen Juventus, ilk devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı.

Inter'de 18. dakikada kırmızı kart gören Matias Vecino, takımını 10 kişi bıraktı.

Inter, karşılaşmanın 52. dakikasında Mauro Icardi ile skoru dengeledi. Mücadelenin 65. dakikasında ise Barzagli kendi kalesine gol attı ve Inter öne geçti.

Juventus 87. dakikada Skriniar'ın kendi kalesine attığı gol ve 89. dakikada Higuain ile tekrar öne geçerek sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

 Bu sonuçla birlikte Juventus'un puanı 88'e yükseldi. Napoli ise 1 maç eksiğiyle 84 puanda bulunuyor. Inter'in puanı ise 66'da kaldı.



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