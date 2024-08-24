Juventus anlaşma sağladı: 38 milyon euro

Takımın başına Thiago Motta'yı getiren Juventus, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, Fiorentina'dan flaş bir transferi tamamladı.



Juventus, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Nico Gonzalez'in transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı.



Habere göre, Torino devi, oyuncu için Fiorentina'ya 38 milyon euro ödeyecek.



İtalyan ekibi, Nico'yu 2021 yılında Stuttgart'tan 24.5 milyon euroya transfer etmişti.





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