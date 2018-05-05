İtalya Serie A'da 36. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 30. dakikasında Simone Verdi'nin penaltıdan kaydettiği golle Juventus devreye 1-0 geride girdi.Juventus, 51. dakikada De Maio'nun kendi kalesine attığı goplle skoru eşitledi. Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Sami Khedira ile Juventus öne geçti.Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise sahneye Paulo Dybala çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Bologna'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 91'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2 hafta kala Napoli'nin 7 puan önünde bulunuyor. Bologna ise 39 puanda kaldı.