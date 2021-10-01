Jürgen Klopp: 'City, Avrupa'nın en iyisi'

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester City ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Manchester City'nin PSG ile oynadığı maçı izlediğini belirten Klopp, "Manchester City sıra dışı bir futbol takımı. PSG'ye yenildiler ama maçı izledim, gerçekten iyi oynadılar. Sadece şansları değerlendiremediler ve PSG de gol buldu. Ancak PSG'yi nasıl domine ettiklerini düşünürsek, bu onların seviyesini gösteriyor." dedi.



City'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu kaydeden Alman hoca, "City ile her sezon oynamak özel bir durum. En iyi futbolunuzu oynamalısınız ki bir şansınız oldu. Şu anda muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımı konumundalar." ifadelerini kullandı.



Liverpool ile Manchester City, 3 Ekim Pazar TSİ 18:30'da kozlarını paylaşacak.



