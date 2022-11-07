Julian Nagelsmann'dan PSG yorumu!

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Paris Saint Germain ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Julian Nagelsmann'dan PSG yorumu!
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07 Kasım 2022 18:41
Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Paris Saint Germain eşleşmesini değerlendirdi.

Nagelsmann yaptığı açıklama, "PSG gerçekten güçlü bir rakip. Grupta da zaten çok güçlü rakiplerimiz vardı. Kayıpsız geçtiğimiz mükemmel grup aşamasından sonra ödüllendirilebilirdik." dedi.

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Biz maçta pek heyecanlanacağımızı düşünmüyorum. PSG de aynı şekilde heyecanlanmayacaktır. Karşılaşma Dünya Kupası'ndan çok sonra. Şimdilik konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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