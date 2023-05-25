Judo'da Avusturya Upper Grand Prix'sinde ilk tur müsabakaları yapıldı

Avusturya'da Upper Grand Prix müsabakaları başladı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk gün karşılaşmalarında kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt ilk turda Japon Ayami Takano'yu, ikinci turda ise Avusturyalı Sabrina Filzmoser'i ipponla yenerek çeyrek finale çıktı.



Çeyrek finalde Hollandalı Pleuni Cornelisse'ye yenilen ve sakatlanan Hasret Bozkurt, repesaj müsabakasına çıkamadı.



Günün diğer karşılaşmalarında kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.



Avusturya'da yarın kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan, erkeklerde ise 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir ile 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç tatamiye çıkacak.



