Jude Bellingham, Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi

Almanya Bundesliga'da yılın futbolcusu ödülüne, Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham layık görüldü. Bundesliga'dan yapılan açıklamada, lider girdiği zirve yarışının son haftasında konuk ettiği Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da 19 yaşındaki İngiliz oyuncunun, en fazla oyu alarak bu ödülü kazandığı belirtildi.



Ligi 8 gol ve 5 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu, yaptığı değerlendirmede, "Kulüpte sorumluluğum her geçen gün artıyor. Sahanın her yerine yetişerek forvet ve defans oyuncuları arasında bağlantı kurmaya ve takım arkadaşlarıma destek vermeye devam edeceğim. Teknik direktörüm, takım arkadaşlarım ve teknik ekip, gelişimimde bana çok yardımcı oldu. Bu kulübe, yetenekli olduğum için geldim. Oyunumu geliştirerek bir üst seviyeye geçmek en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.



DEVLER PEŞİNDE, REAL MADRID FAVORİ



Borussia Dortmund Bellingham'ı 2020 yılında Birmingham City'den 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satın almıştı.



Genç yıldızın adı, Dünyanın en önde gelen kulüpleriyle anılırken Manchester City yada Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu.



Bellingham'ın Real Madrid'e daha yakın olduğu hakkında söylentiler bulunurken, Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



