New York Knicks guardı Josh Hart, bu yılın başlarında New York'taki SoHo bölgesinde kaldığı otel odasında gerçekleşen bir soygunda toplam 185.000 dolar değerindeki saatlerinin ve takılarının çalınmasıyla büyük bir kayıp yaşadı.New York Post tarafından bildirilen habere göre 30 yaşındaki Hart, 5 Eylül günü saat 12:30 civarında Spring Street'te bulunan The Dominick Hotel'deki odasına bir spor çantası bıraktı.Yaklaşık bir saat sonra odaya döndüğünde, üç saat ve bir bileklikten oluşan kutunun kaybolduğunu fark etti.Hart, hırsızlığı üç gün sonra, 8 Eylül'de polise bildirdi ancak polis henüz herhangi bir gözaltı yapmadı ya da şüpheli tanımı yayımlamadı.Bu sezon 16 maçta forma giyen Hart, maç başına 10.4 sayı, 7.1 ribaund, 4.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalıyor; saha içinden %48.9, üç sayı çizgisinden %38.2 ile şut atıyor. Knicks, 11-6 derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada bulunuyor.