28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Josh Hart'ın 185 bin dolar değerinde saat ve takıları çalındı

New York Knicks guardı Josh Hart, bu yılın başlarında New York'taki SoHo bölgesinde kaldığı otel odasında gerçekleşen bir soygunda toplam 185.000 dolar değerindeki saatlerinin ve takılarının çalınmasıyla büyük bir kayıp yaşadı.

calendar 28 Kasım 2025 11:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Josh Hart'ın 185 bin dolar değerinde saat ve takıları çalındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks guardı Josh Hart, bu yılın başlarında New York'taki SoHo bölgesinde kaldığı otel odasında gerçekleşen bir soygunda toplam 185.000 dolar değerindeki saatlerinin ve takılarının çalınmasıyla büyük bir kayıp yaşadı.

New York Post tarafından bildirilen habere göre 30 yaşındaki Hart, 5 Eylül günü saat 12:30 civarında Spring Street'te bulunan The Dominick Hotel'deki odasına bir spor çantası bıraktı.

Yaklaşık bir saat sonra odaya döndüğünde, üç saat ve bir bileklikten oluşan kutunun kaybolduğunu fark etti.


Hart, hırsızlığı üç gün sonra, 8 Eylül'de polise bildirdi ancak polis henüz herhangi bir gözaltı yapmadı ya da şüpheli tanımı yayımlamadı.

Bu sezon 16 maçta forma giyen Hart, maç başına 10.4 sayı, 7.1 ribaund, 4.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalıyor; saha içinden %48.9, üç sayı çizgisinden %38.2 ile şut atıyor. Knicks, 11-6 derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.