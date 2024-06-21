Josh Giddey ile Alex Caruso takaslandı!

Oklahoma City Thunder'ın, guard Josh Giddey karşılığında Chicago Bulls'tan guard Alex Caruso'yu kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Josh Giddey ile Alex Caruso takaslandı!
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21 Haziran 2024 10:34
Son güncelleme 21 Haziran 2024 10:51
Oklahoma City Thunder'ın, guard Josh Giddey karşılığında Chicago Bulls'tan guard Alex Caruso'yu kadrosuna kattığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Thunder'ın Caruso'nun sözleşmesini önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu dönemine girmeden önce uzatmak istediğini belirtti.

Wojnarowski ayrıca, Oklahoma City'nin Caruso hamlesini, Golden State Warriors'ın 2013'te Andre Iguodala'yı takımına eklemesine benzer bir hamle olarak gördüğünü açıkladı.

30 yaşındaki Caruso, bu sezon Chicago formasıyla çıktığı 71 maçta 10.1 sayı, 3.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Giddey ise Thunder'da 80 maça çıkmış ve maç başına 12,3 sayı, 6,4 ribaund ve 4,8 asist istatistikleri tutturmuştu.

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