Jose Mourinho: 'Roma'da kalacağım!'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, kendisi hakkında çıkan Everton iddiaları için açıklamalarda bulundu.



Roma'da mutlu olduğunu söyleyen Mourinho, "Duygular, tutku ve hisler... Roma'daki mutluluğuma 10 üzerinden 11 puan verebilirim. Kulüpte olmaktan gerçekten çok, çok, çok mutluyum. İnsanların bana güvendiğini hissediyorum. Şu andan daha mutlu olamam." şeklinde konuştu.



Takım olarak gelişeceklerini söyleyen Portekizli teknik direktör, "Gelecek sezon daha iyi olacağız. İlk yarıda hayal kırıklığına uğradığımı inkar etmeyeceğim çünkü oyunumuz berbattı. Ancak çok mutluyum ve Roma'nın projesini başka projelere değişmem." ifadelerini kullandı.



Roma'dan ayrılmayacağını da ifade eden Jose Mourinho, "Ben, Roma'ya 3 yıl için söz verdim ve bu 3 yılın sonuna kadar burada kalacağım. Bu, benim de projem." dedi.





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