Jose Mourinho'nun yeni yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı belli oldu. Nottingham Forest'ta görev yapan Antonio Dias ile anlaşma sağlandı.

calendar 14 Haziran 2025 14:14
Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'nun yeni yardımcısı belli oldu
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik ekibi netleşmeye başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte, teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevine Portekizli antrenör Antonio Dias getirildi.
 Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Antonio Dias arasında anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam, son olarak Premier League ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun yardımcılığını yapıyordu.

Fenerbahçe yönetimi, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın ayrılığının ardından Mourinho ile devam kararı almıştı. Teknik kadro yapılanmasında da somut adımlar atılmaya başlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Antonio Dias'ın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 


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