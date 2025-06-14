Jose Mourinho'nun yeni yardımcısı belli oldu





Sarı-lacivertli kulüpte, teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevine Portekizli antrenör Antonio Dias getirildi.

Fenerbahçe 'de Jose Mourinho'nun teknik ekibi netleşmeye başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Antonio Dias arasında anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam, son olarak Premier League ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun yardımcılığını yapıyordu.Fenerbahçe yönetimi, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın ayrılığının ardından Mourinho ile devam kararı almıştı. Teknik kadro yapılanmasında da somut adımlar atılmaya başlandı.Antonio Dias'ın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.