Jose Mourinho'nun Lille'e karşı imha planı hazır

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Lille karşısına çıkaracağı 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun Lille'e karşı imha planı hazır
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05 Ağustos 2024 09:31
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında 6 Ağustos Salı günü Fransız ekibi Lille'e konuk olacak.

Fred'in yokluğunda orta sahada birçok kurgu deneyen Portekizli çalıştırıcı, yaptığı çalışmalar sonrasında kadrosunu belirledi.

ÖNCE FERDİ'Yİ DENEDİ

Önce bu bölgede Ferdi'yi deneyen Jose, 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca başka bir plana geçti ve bu bölgeye Sebastian Szymanski'yi çekmeye karar verdi.

SZYMANSKI 8'E, TADIC 10'A

Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada Dusan Tadic görev yapacak. Mou, sezon başlamadan Sırp yıldızı bu bölgede oynatmak istediğini zaten belirtmişti.



KANATLARDA HIZLILARI TERCİH EDECEK

Topun kontrolünü Lille'e bırakıp geçiş hücumlarından gol bulmayı hedefleyen Mourinho, bu nedenle kanatlarda hızlı adamları tercih edecek.

Sol kanatta Allan Saint-Maximin, sağ kanatta ise Bright Osayi-Samuel görev yapacak. Sağ bekte de Mert Müldür oynayacak. Golcü yine Edin Dzeko...  

 
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