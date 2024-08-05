Jose Mourinho'nun Lille'e karşı imha planı hazır

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında 6 Ağustos Salı günü Fransız ekibi Lille'e konuk olacak.
Fred'in yokluğunda orta sahada birçok kurgu deneyen Portekizli çalıştırıcı, yaptığı çalışmalar sonrasında kadrosunu belirledi.
ÖNCE FERDİ'Yİ DENEDİ
Önce bu bölgede Ferdi'yi deneyen Jose, 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca başka bir plana geçti ve bu bölgeye Sebastian Szymanski'yi çekmeye karar verdi.
SZYMANSKI 8'E, TADIC 10'A
Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada Dusan Tadic görev yapacak. Mou, sezon başlamadan Sırp yıldızı bu bölgede oynatmak istediğini zaten belirtmişti.
KANATLARDA HIZLILARI TERCİH EDECEK
Topun kontrolünü Lille'e bırakıp geçiş hücumlarından gol bulmayı hedefleyen Mourinho, bu nedenle kanatlarda hızlı adamları tercih edecek.
Sol kanatta Allan Saint-Maximin, sağ kanatta ise Bright Osayi-Samuel görev yapacak. Sağ bekte de Mert Müldür oynayacak. Golcü yine Edin Dzeko...
Fred'in yokluğunda orta sahada birçok kurgu deneyen Portekizli çalıştırıcı, yaptığı çalışmalar sonrasında kadrosunu belirledi.
ÖNCE FERDİ'Yİ DENEDİ
Önce bu bölgede Ferdi'yi deneyen Jose, 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca başka bir plana geçti ve bu bölgeye Sebastian Szymanski'yi çekmeye karar verdi.
SZYMANSKI 8'E, TADIC 10'A
Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada Dusan Tadic görev yapacak. Mou, sezon başlamadan Sırp yıldızı bu bölgede oynatmak istediğini zaten belirtmişti.
KANATLARDA HIZLILARI TERCİH EDECEK
Topun kontrolünü Lille'e bırakıp geçiş hücumlarından gol bulmayı hedefleyen Mourinho, bu nedenle kanatlarda hızlı adamları tercih edecek.
Sol kanatta Allan Saint-Maximin, sağ kanatta ise Bright Osayi-Samuel görev yapacak. Sağ bekte de Mert Müldür oynayacak. Golcü yine Edin Dzeko...