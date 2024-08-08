Jose Mourinho, Matic'i Fenerbahçe'ye istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Lyon'da forma giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho, Matic'i Fenerbahçe'ye istiyor
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08 Ağustos 2024 19:53
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon'da forma giyen eski oyuncusu Nemanja Matic'i takımda görmek istediğini yönetime iletti.

MATIC AYRILMAK İSTEMİYOR

Buna rağmen geçtiğimiz kış transfer döneminde Lyon'a transfer olan Matic'in takımdan ayrılmayı düşünmediği ancak oyuncu satışı yapmak isteyen Lyon'un Fenerbahçe'nin ilgisini düşündüğü kaydedildi.



4. KEZ BULUŞABİLİRLER

Daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da Nemanja Matic ile birlikte çalışan Jose Mourinho, Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda 4. kez Matic ile çalışmış olacak.

36 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lyon forması ile çıktığı 19 resmi maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

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