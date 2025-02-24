Jose Mourinho, kendi rekorunu kırmanın peşinde!

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho, 13 sezon sonra kendi başarısını tekrarlamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, kendi rekorunu kırmanın peşinde!
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24 Şubat 2025 10:51
Son güncelleme 24 Şubat 2025 11:22
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 13 sezon sonra kendi başarısını tekrarlamak istiyor.

Portekizli çalıştırıcı, Aralık 2011-Mart 2012 arasında Real Madrid ile 11 maçlık lig galibiyeti serisi yakalarken sonrasında 8 zafere ulaşamadı.

Mourinho bugün gülerse serisini egale edecek.  

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

 


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