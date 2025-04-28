Jose Mourinho, 'Geri'sini düşünmüyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, geçen haftaki Kayserispor (3-3) beraberliğiyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışılsa da Portekizli hoca, kulaklarını tıkayıp sadece işine odaklanıyor.



Special One (Özel biri) lakabını boşuna almadığını da 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu devreye sokarak sıklıkla hatırlatıyor.



Son Gaziantep (3-1) karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen yıldızları Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred ile 4 dakika içinde zafere ulaşırken, kalan 5 haftada şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.



Geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmediğini gösteren Mourinho'nun talebeleri, bu sezon 31 karşılaşmanın 10'unda skor dezavantajına yakalandı.











