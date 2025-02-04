Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme

Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme
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04 Şubat 2025 10:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşayan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."



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