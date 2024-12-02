Jose Mourinho'dan Beşiktaş uyarısı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cuma gününden itibaren oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş ile Süper Lig'in 15. haftasında yapacakları derbiyi hatırlattığı öğrenildi.
"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Gaziantep FK'nın çok tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcının, "Rakibimiz son 6 maçında sadece bir kez kaybetti ve söz konusu dönemde 4 maçını kazandı. Bizim karşımıza moralli çıkacaklar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Son haftalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyoruz ve kazanıyoruz. Gaziantep FK karşısında da kendi futbolumuza odaklanmalıyız. Eğer kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız" dediği bildirildi.
"DERBİYE MORALLİ ÇIKMALIYIZ"
Derbi öncesi sürpriz bir kayıp yaşamamaları gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronunun konuşmasına şöyle devam ettiği öğrenildi: "Gaziantep'i yenerek derbiye moralli çıkmalıyız. Beşiktaş yeni bir hocayla bizim karşımıza çıkacak. Çok problemleri var, fakat bu bizi ilgilendirmemeli. Hiçbir maç oynamadan, iyi mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden her maçta olduğu gibi bizim yine kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor. Amacımız her maçımızı kazanmak ve yolumuza moralli olarak devam etmek olmalı. Ben size güveniyorum."
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Gaziantep FK'nın çok tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcının, "Rakibimiz son 6 maçında sadece bir kez kaybetti ve söz konusu dönemde 4 maçını kazandı. Bizim karşımıza moralli çıkacaklar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Son haftalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyoruz ve kazanıyoruz. Gaziantep FK karşısında da kendi futbolumuza odaklanmalıyız. Eğer kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız" dediği bildirildi.
"DERBİYE MORALLİ ÇIKMALIYIZ"
Derbi öncesi sürpriz bir kayıp yaşamamaları gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronunun konuşmasına şöyle devam ettiği öğrenildi: "Gaziantep'i yenerek derbiye moralli çıkmalıyız. Beşiktaş yeni bir hocayla bizim karşımıza çıkacak. Çok problemleri var, fakat bu bizi ilgilendirmemeli. Hiçbir maç oynamadan, iyi mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden her maçta olduğu gibi bizim yine kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor. Amacımız her maçımızı kazanmak ve yolumuza moralli olarak devam etmek olmalı. Ben size güveniyorum."
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri