17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-290'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-090'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-178'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-078'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-276'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
0-037'

Jose Mourinho, Benfica için Lizbon'da!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Jose Mourinho, Benfica'yla görüşmeleri sürdürmek için ülkesi Portekiz'e gitti ve Lizbon'a iniş yaptı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Jose Mourinho, Benfica ile görüşmek için Lizbona'a geldi.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Lizbon'da basın mensuplarının büyük ilgisini gördü.

Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.


Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu.

Jose Mourinho ile Benfica arasında gerçekleşecek son görüşmelerin ardından resmi açıklama yapılacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 1 1 7 3 10
3 Alanyaspor 5 3 1 1 6 3 10
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
6 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
7 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 3 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 8 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
