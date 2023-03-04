Jorge Jesus'tan Türkiye ve transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Kayserispor'un güçlü bir ekip olduğuna dikkat çeken Jesus, "Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden biri. Uygulamak istedikleri belirli fikirler var. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum ama iyi hazırlandık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan." dedi.



"BU KARARLARA ALIŞTIM"



Fenerbahçe taraftarlarının Kayseri'ye alınmamasını değerlendiren Jesus, "Bu sene Fenerbahçe'deki ilk senem ama şimdiden bu tarz karmaşık kararlara alıştım. Fenerbahçe taraftarının buraya alınmaması bizi olumsuz etkileyecek elbette." ifadelerini kullandı.



Son olarak transfer hakkında konuşan Jesus, "Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek." sözlerini sarf etti.

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