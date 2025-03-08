Jorge Jesus'tan kritik galibiyet!

Suudi Arabistan Pro Lig 24. haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Al Fayha'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jorge Jesus'tan kritik galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2025 00:08
Son güncelleme 08 Mart 2025 00:37
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24'üncü haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Al Fayha karşı karşıya geldi.

King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı. 
Al Hilal'in gollerini 18'inci dakikada Mohammed Kanoo ile 89'uncu dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Al Hilal puanını 54'e yükseltti ve lider Al Ittihad ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Al Fayha ise 22 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Al Taawon'a konuk olacak. Al Fayha ise deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşacak.

Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery