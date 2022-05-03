Jorge Jesus, takımı planlamaya başladı!

Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Portekiz'e gidip görüştüğü Jorge Jesus ile henüz anlaşma sağlanamadı. Ancak taraflar birçok konuda fikir birliğine vardı. Koç ve tecrübeli teknik adamın önümüzdeki haftalarda bir kez daha bir araya gelmeleri bekleniyor. Jesus, bu görüşmeye kadar ekibiyle birlikte Fenerbahçe hakkında analiz yapıp rapor hazırlamak için kolları sıvadı. Portekizli çalıştırıcı, Ali Koç ile bir dahaki görüşmesinde, ekibinin hazırlayacağı bu raporu kendisine sunup, neler istediğini anlatacak. Eğer taraflar bu istekler üzerinde anlaşma sağlarsa, imzaların atılması bekleniyor.



İLK İŞİ FORVET



Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile ilgili dikkat çektiği ilk noktanın kaliteli bir forvet ihtiyacı olduğu öne sürüldü. Jesus'u tanıyanlar için bu sürpriz değil. Tecrübeli hoca, gittiği her takımda üst düzey golcülerle çalıştı. Eğer böyle bir forvet yoksa, ilk iş olarak bu bölgeye transfer yaptırdı. Sarı-Lacivertlilerin iki stoperi Min-Jae Kim ve Attila Szalai'ye talip olan birçok takım var. Bu ikiliden birinin satılması halinde savunmaya takviyenin de öncelik olacağı belirtildi.



SEZONU ERKEN AÇACAK



Başkan Ali Koç, takımı tecrübeli teknik adama emanet etmeyi çok istiyor. Koç, bunun için tüm şartları zorlamaya da kararlı. Eğer Jorge Jesus ve ekibinin maaşının yanı sıra transferdeki talepleri üzerinde de anlaşma sağlanırsa, tarafların resmi imzayı atmalarının önünde hiçbir engel kalmayacak. Fenerbahçe ligi ikinci bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. İlk maçına 19-20 Temmuz'da çıkacak. Bu nedenle sezonu erken açacak olan Fenerbahçe bir an önce teknik direktör konusunu netleştirmek istiyor.



KANU VE ERISON'U İZLEDİ



Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta Rio Karnavalı için Brezilya'ya gitmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü Botafogo ile Juventude arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmayı Nilton Santos Stadı'nda izledi. Jesus'un, vatandaşı ve arkadaşı olan Botafogo'nun teknik patronu Luis Castro ile bir araya geldiği kaydedildi. Ancak Brezilya basını, Jorge Jesus'un aynı zamanda Siyah-Beyazlılar'ın stoperi Kanu ve forveti Erison'u da izlediğini öne sürdü. 25 yaşındaki Kanu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek. Ocak ayında transfer edilen Erison ise 15 maçta attığı 10 golle dikkatleri üzerine çekti.









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