Jordan Henderson: "Suudi Arabistan'a gitmek büyük bir hataydı"

Kış transfer döneminde Ajax'a transfer olan İngiliz oyuncu Jordan Henderson, Suudi Arabistan'daki günleri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jordan Henderson: 'Suudi Arabistan'a gitmek büyük bir hataydı'
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14 Mart 2024 15:13
Kış transfer döneminde Ajax'a transfer olan İngiliz oyuncu Jordan Henderson, Suudi Arabistan'daki günleri hakkında konuştu.

Arabistan'dan ayrıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübel oyuncu, "Suudi Arabistan'a gidince şunu anladım ki benim damarlarımda 'futbol' akıyor. Oraya giderek bir hata yaptım, bana göre bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya geri dönüşü için konuşan Henderson, "Suudi Arabistan"dan sonra Avrupa'ya dönmek beni çok mutlu etti. Ajax'taki projeden ötürü çok mutluyum." dedi.

Sezon başında Liverpool'dan Al Ettifaq'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, devre arasında Al Ettifaq'dan ayrılıp Ajax'a transfer olmuştu.

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