Jordan, ayrılan LeVert ve Allen için: "Bu işin zor kısmı da bu..."

Brooklyn Nets pivotu DeAndre Jordan, James Harden takasıyla ekipten ayrılan takım arkadaşları Caris LeVert ve Jarrett Allen hakkında konuştu.



Nets geçtiğimiz gece uzun süre beklenen takas sürecinde tetiği çekmiş ve Harden için Rockets ile anlaşmıştı.



Takas henüz resmileşmemiş olsa da, Brooklyn'in anlaşmayı tamamlamak için Jarrett Allen, Caris LeVert, Taurean Prince ve Rodions Kurucs ile birlikte gelecekteki Draft varlıklarından büyük miktarda vazgeçmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.



Jordan, eski takım arkadaşlarının ayrılışı hakkında konuşarak, NBA işinin 'zor kısmı' hakkında açıklamalarda bulundu:



"Hepimiz James'in ne tür bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Oyunu kendi adına konuşuyor, ancak daha fazla yorum yapmak için takasın resmi olarak tamamlanmasını bekleyeceğim.



Özellikle bu deneyimle ilk kez karşılaşan, buraya Draft edilen ve harika zaman geçiren, genç adamlar için böyle durumlar hep zordur. Ama biliyorsunuz ki, hiç kimsenin deneyimlemek istemediği işin zor ve gerçek kısmı da bu.



Ve o adamlar için en iyisini diliyorum. Onlarla çok iyi vakit geçirdim ve karşılıklı olarak çok şey öğrendik. Beraber savaştığımız bu yolculuk bizim için harikaydı, başarılı olmalarını dilerim."



