Jonas Svensson: "İnşallah Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jonas Svensson: 'İnşallah Fenerbahçe'yi yeneceğiz'
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23 Nisan 2024 22:53
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci maça iyi hazırlanacaklarını söyleyen Svensson, "İlk yarıda zorlandık ama mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci maça da hazırlanacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün itibariyle ortada oynadık diyebilirim." dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Ligde oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de konuşan Svensson, "Cezalı olduğum için çok üzgünüm. Bu maçların önemini biliyoruz. Dinleneceğiz ve hazırlanacağız. İnşallah kazanacağız" sözlerini sarf etti.
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