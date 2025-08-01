NBA'in eski All-Star isimlerinden Eddie Johnson, serbest oyuncu statüsündeki Ben Simmons'ın New York Knicks ya da Boston Celtics'e transfer olma ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.SiriusXM NBA Radio'da konuşan Johnson, Simmons'ın oyun zekasını överken aynı zamanda bu iki zorlu pazarın baskılarına karşı uyarıda bulundu:diyen Johnson, Simmons'ın özgüveni için bu tür bir tercihin riskli olabileceğini belirtti.28 yaşındaki Simmons'ın, Knicks ve Sacramento Kings gibi takımlarla ciddi temas hâlinde olduğu bildiriliyor. Geçtiğimiz sezonu Clippers'ta geçiren 2.08 boyundaki forvet, minimum kontratla 17 maça çıkmış ve 2.9 sayı, 3.8 ribaund, 3.1 asist ortalamaları tutturmuştu.Sırt problemleri ve rol değişimleri nedeniyle verimliliği sınırlı kalan Simmons, yine de üst düzey pas yeteneği ve savunma becerileriyle ilgi görmeye devam ediyor.Ancak Johnson'a göre, eğer Simmons Boston ya da New York gibi yüksek beklentiye sahip pazarlarda başarısız olursa, hem itibarı hem özgüveni daha da zedelenebilir:Öte yandan Celtics, play-off ikinci turunda yıldız oyuncu Jayson Tatum'u aşil sakatlığı nedeniyle kaybetmişti ve bu yaz onlar için de kritik geçiyor.SNY'den Ian Begley'e göre, Knicks cephesinde Simmons ile birlikte Landry Shamet de kadrodaki son boşluğu doldurmak adına değerlendirilen isimler arasında. Shamet, geçtiğimiz sezon Knicks formasıyla 50 maça çıkmış ve %39.7 üçlük isabetiyle 5.7 sayı ortalaması yakalamıştı.