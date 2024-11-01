Johnathan Motley kriz çıkarttı; Kızılyıldız ve Hapoel Tel Aviv

Kızılyıldız'ın kulübü Hapoel Tel Aviv'in haberi olmadan Johnathan Motley ile görüşmesi iki kulüp arasında büyük bir gerginlik yarattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Johnathan Motley kriz çıkarttı; Kızılyıldız ve Hapoel Tel Aviv
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01 Kasım 2024 14:48
Kızılyıldız'ın kulübü Hapoel Tel Aviv'in haberi olmadan Johnathan Motley ile görüşmesi iki kulüp arasında büyük bir gerginlik yarattı.

Yunan basınından Sportal'ın haberine göre; Kızılyıldız, Johnathan Motley ile kulübü Hapoel'in izni olmadan görüşme yaptı.

BÜTÜN TAKIMA FAZLA TEKLİF YAPTI

Bu görüşmeden haberi olan Hapoel Başkanı Ofer Yannay, misilleme olarak Kızılyıldız'ın tüm oyuncularına şu anki maaşlarından fazla kazanacakları bir ücret teklif etti.

KIZILYILDIZ ANLAŞTI

Öte yandan Eurohoops'un haberine göre ise Kızılyıldız, Motley ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde, Motley'in sözleşmesinde EuroLeague çıkışı için herhangi bir ücret içeren bir madde yer almadığı belirtildi.
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