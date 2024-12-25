John Lundstram'a teklif yağmuru!

Trabzonspor forması giyen John Lundstram, önemli transfer teklifleri alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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John Lundstram'a teklif yağmuru!
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25 Aralık 2024 11:23
Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, Major League Soccer (MLS), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) transfer teklifleri alıyor.

Geçen yaz İskoçya'nın Rangers takımından gelen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüp ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

30 yaşındaki Lundstram, bu sezon Trabzonspor'da 21 maçta süre buldu.

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