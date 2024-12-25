John Lundstram'a teklif yağmuru!

Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, Major League Soccer (MLS), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) transfer teklifleri alıyor.
Geçen yaz İskoçya'nın Rangers takımından gelen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüp ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
30 yaşındaki Lundstram, bu sezon Trabzonspor'da 21 maçta süre buldu.
Geçen yaz İskoçya'nın Rangers takımından gelen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüp ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
30 yaşındaki Lundstram, bu sezon Trabzonspor'da 21 maçta süre buldu.