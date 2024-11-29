Jindrich Trpisovsky: 'Acı veren bir yenilgi oldu'

Eden Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trpisovsky takımının maçta güzel oyun ortaya koyduğunu söyledi.Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerine dikkati çeken Trpisovsky,açıklamasını yaptı.Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ancak sakin kalamadıklarını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:Trpisovsky, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: