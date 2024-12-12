Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, takas edilmeyi istediği takımlar arasına Phoenix Suns'ı da eklediği iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, Butler'ın menajerinin Heat'in olası takas tekliflerini dinlemesi nedeniyle Suns için oynamaya istekli olduğunu belirttiğini söyledi.



Spotrac'tan Keith Smith'e göre 234,5 milyon dolarlık bir maaş bordrosu bulunan Suns, ikinci apron takımı olduğundan ötürü olası bir takasta Bradley Beal, Kevin Durant veya Devin Booker'dan birine yer vermesi gerekecek. Beal'ın sözleşmesinde ayrıca takas vetosu maddesi bulunuyor.



Heat'in 2025 serbest oyuncu döneminin öncesinde takas etmek istediği öne sürülen Butler'ın sözleşmesinde 2025-26 sezonu için 52,4 milyon dolarlık bir opsiyon bulunuyor olsa da, Heat yıldızı yeni bir sözleşme arayışında piyasayı test edebilmek için bu opsiyonu kullanmayacağını ima etmişti. Butler, Miami ile dört yıllığı 243 milyon dolarlık bir anlaşma veya başka bir takım ile üç yıllığı 171 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hak kazanacak.



Geçtiğimiz Salı günü Charania, Butler'ın Golden State Warriors, Dallas Mavericks ve memleketi Houston Rockets'ı takas edilmek istediği takımlar olarak listelediğini bildirmişti.



Butler'ın menajeri Bernard Lee ise, Charania'nın haberlerini sosyal medyada yalanlayarak, ESPN yazarının Heat forveti hakkında söylediği her şeyin "uydurma" olduğunu iddia etti.



Butler, 2019'da Philadelphia 76ers ile bir imza ve takas yoluyla Miami'ye katılmış ve ekiple geçirdiği ilk dört yılda, takımı iki kez NBA Finalilerine taşımıştı.



Heat forveti, 12-10'luk Heat ile 17 maçta 19 sayı, 5,4 ribaund ve 4,8 asist ortalamalarına sahip.



