Jimmy Butler'a 260 bin dolarlık kira ve hasar davası

Golden State Warriors'ın yıldız forveti Jimmy Butler, Miami Beach, Florida'da kiraladığı lüks bir ev için 260 bin dolarlık kira borcunu ödemediği ve mülke 127 bin dolardan fazla zarar verdiği iddiasıyla dava edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jimmy Butler'a 260 bin dolarlık kira ve hasar davası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2025 13:59
Golden State Warriors'ın yıldız forveti Jimmy Butler, Miami Beach, Florida'da kiraladığı lüks bir ev için 260 bin dolarlık kira borcunu ödemediği ve mülke 127 bin dolardan fazla zarar verdiği iddiasıyla dava edildi.

Butler, geçtiğimiz ay Miami Heat'ten Golden State Warriors'a takas edilmişti.

Florida'daki 11. Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Five Star Marketing and Promotions, Inc. şirketi, Butler'ın mülke verdiği zararlar ve kira ödemeleriyle ilgili iddialarını mahkemeye sundu.

Dava dosyasına göre Butler, aylık 130 bin dolar kira bedeli olan lüks malikanede iki ay boyunca kira ödemedi. 2016 yılında inşa edilen, çağdaş mimariye sahip 5.398 metrekarelik evin beş yatak odası, altı banyosu ve bir yüzme havuzu bulunuyor. Kanal kenarına inşa edilen evin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Davada ayrıca Butler'ın evin kilitlerini değiştirdiği ve ev sahibine yeni anahtar vermediği iddia ediliyor. Bu nedenle bakım çalışanlarının mülke giriş yapmasının engellendiği ifade edilirken, yüzme havuzu ve klima bakımının yapılmadığı, klimanın ihmal edilmesi nedeniyle mülkün ciddi küf hasarı gördüğü ve tavanlar ile zeminlerin değiştirilmesi gerektiği öne sürüldü.

Davacı taraf, toplamda 257 bin 282 dolarlık tazminatın yanı sıra Butler'ın 130 bin dolarlık güvenlik depozitosunun kendilerinde kalmasını talep ediyor.

Butler, dava hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery