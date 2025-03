Golden State Warriors'ın yıldız forveti Jimmy Butler, Miami Beach, Florida'da kiraladığı lüks bir ev için 260 bin dolarlık kira borcunu ödemediği ve mülke 127 bin dolardan fazla zarar verdiği iddiasıyla dava edildi.



Butler, geçtiğimiz ay Miami Heat'ten Golden State Warriors'a takas edilmişti.



Florida'daki 11. Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Five Star Marketing and Promotions, Inc. şirketi, Butler'ın mülke verdiği zararlar ve kira ödemeleriyle ilgili iddialarını mahkemeye sundu.



Dava dosyasına göre Butler, aylık 130 bin dolar kira bedeli olan lüks malikanede iki ay boyunca kira ödemedi. 2016 yılında inşa edilen, çağdaş mimariye sahip 5.398 metrekarelik evin beş yatak odası, altı banyosu ve bir yüzme havuzu bulunuyor. Kanal kenarına inşa edilen evin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



Davada ayrıca Butler'ın evin kilitlerini değiştirdiği ve ev sahibine yeni anahtar vermediği iddia ediliyor. Bu nedenle bakım çalışanlarının mülke giriş yapmasının engellendiği ifade edilirken, yüzme havuzu ve klima bakımının yapılmadığı, klimanın ihmal edilmesi nedeniyle mülkün ciddi küf hasarı gördüğü ve tavanlar ile zeminlerin değiştirilmesi gerektiği öne sürüldü.



Davacı taraf, toplamda 257 bin 282 dolarlık tazminatın yanı sıra Butler'ın 130 bin dolarlık güvenlik depozitosunun kendilerinde kalmasını talep ediyor.



Butler, dava hakkında henüz bir açıklama yapmadı.