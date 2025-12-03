03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Jhon Duran 'gerçek Fenerbahçeli' oldu

Galatasaray derbisinde beraberliği getiren golü atan Jhon Duran, taraftara verdiği sözü tuttu ve 'gerçek Fenerbahçeli' oldu.

03 Aralık 2025 08:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Jhon Duran 'gerçek Fenerbahçeli' oldu
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalarda uzak kaldı.

Sakatlığını atlatan ve form tutan Kolombiyalı oyuncu, pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisine yedek başladı. 63'üncü dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki santrfor, 90+5'te attığı kafa golüyle hem sarı-lacivertlilere puanı getirdi hem de Fenerbahçe'nin namağlup unvanını korudu.

Duran, böylece taraftarlara vermiş olduğu sözü de tuttu. Daha önce yaptığı açıklamada; Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atıp ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum" diyen Kolombiyalı, attığı bu golle "gerçek Fenerbahçeli" oldu.


YENİLGİDEN KURTARDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın 90+5'te attığı golle bir puanı kurtardı.

Bu karşılaşma Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa'nın önemli medya organlarının dev derbiyle ilgili manşetleri;

AS: "Jhon Duran, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kahramanı oldu."

Mundo Deportivo: "Jhon Duran, Türk futbolunun klasiğinde Fenerbahçe'yi kurtardı. Galatasaray karşısında yenilgiyi önledi."

Tuttomercato: "Galibi olmayan İstanbul derbisi. Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı."

A Bola: "Maça yedek kulübesinden oyuna giren Jhon Duran, puan farkını daha da açabilecek skoru engelledi."

Record: "Fenerbahçe, heyecan dolu derbide Galatasaray karşısında Duran'la 90+5'te beraberliği sağladı."

L'Equipe: "Galatasaray, İstanbul derbisinden pişmanlıklarla ayrılıyor. Jhon Duran'ın son dakikalardaki golüyle Fenerbahçe beraberliği aldı."

El Tiempo: "Duran rahat bir nefes aldı. Derbide Fenerbahçe'ye puanı getiren golü attı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
