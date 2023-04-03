Jesus'tan derbilerde sıfır!

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 4 büyük maçta galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jesus'tan derbilerde sıfır!
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03 Nisan 2023 01:07
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ligde büyük maçlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam idaresi altında bu sezon; Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı toplam 4 maç oynadı.

Fenerbahçe, söz konusu 4 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, bu maçlardan sadece deplasmandaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım ayrıca büyük maçlarda yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon büyük maçlarda aldığı skorlar:

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

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