Jesus'tan derbilerde sıfır!

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ligde büyük maçlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.



Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam idaresi altında bu sezon; Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı toplam 4 maç oynadı.



Fenerbahçe, söz konusu 4 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, bu maçlardan sadece deplasmandaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım ayrıca büyük maçlarda yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi.



İşte Fenerbahçe'nin bu sezon büyük maçlarda aldığı skorlar:



Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş





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