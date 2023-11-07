Jesus, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğu nedeniyle doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmayı düşünüyor

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Jesus, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
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07 Kasım 2023 14:30
Geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başında bulunan 69 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, bu yola başvurmak istese de kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı. 

 
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