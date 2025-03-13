Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, katıldığı 'Games with Names' podcastinde 2020 NBA şampiyonluğu sonrası yapılan kadro değişikliklerine dair pişmanlığını dile getirdi.



"Phil Jackson'dan ilham alan bir felsefem vardı. Şampiyon olan bir takım, unvanını savunma hakkına sahip olmalı," diyen Buss, "Ve biz bunu yapmadık. Bunu pişmanlıkla hatırlıyorum. Markieff Morris de o kadrodaydı ve şimdi takıma geri döndü. Ona, 'Şampiyonluğu savunma şansı vermediğimiz için üzgünüm' dedim. Ne yazık ki bir sonraki sezon şampiyon olamadık." ifadelerini kullandı.



Lakers, 2019'da Anthony Davis'i kadroya katarak güçlü bir takım oluşturdu ve pandemi nedeniyle kısaltılmış sezonda 52 galibiyet, 19 mağlubiyet aldı. Playoff'larda ise Miami Heat'i 6 maçta geçerek franchise tarihindeki 17. NBA şampiyonluğunu kazandı.



Ancak Lakers genel menajeri Rob Pelinka, o yaz kadroyu korumak yerine birçok oyuncuyu takımdan gönderdi. Rajon Rondo, Dwight Howard, Avery Bradley, Danny Green ve JaVale McGee gibi isimler takımdan ayrıldı. Yerlerine Marc Gasol, Montrezl Harrell, Wesley Matthews ve Dennis Schröder getirildi.



Bu değişiklikler beklenen etkiyi yaratmadı ve Lakers, 2020-21 sezonunu 42-30'luk derecede tamamlayarak Batı Konferansı'nda 7. sıraya geriledi. Playoff ilk turunda Phoenix Suns'a elenerek hayal kırıklığı yarattı.



