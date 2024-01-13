Jean Onana oyuna girdi Marsilya 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Marsilya evinde ağırladığı Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jean Onana oyuna girdi Marsilya 1 puana razı oldu
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13 Ocak 2024 00:56
Fransa Ligue 1, 18. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında konuk ettiği Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Marsilya'nın golünü 3. dakikada Samuel Gigot, Strasbourg'un golünü 90+2. dakikada Jeremy Sebas kaydetti.

Marsilya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Marsilya bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Strasbourg'da 24 puan oldu.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Strasbourg deplasmanda Clermont'a konuk olacak.

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