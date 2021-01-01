"Jayson Tatum, artık kazanmayı umursamıyor!" iddiası

Bir NBA koçu, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'ı eleştirerek, "artık kazanmayı umursamadığını" iddia etti.



Tatum'ın bireysel olarak iyi performansına rağmen, Celtics ekibi Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor ve lig çevresinden birçok kişi, takımı tutarsız olmakla eleştiriyor.



ESPN'den Tim Bontemps'in yakın tarihli bir makalesinde, bir yardımcı koçla birlikte birkaç scout'ın Celtics'in son durumu hakkındaki eleştirilerinde, Tatum ve takımın üçüncü bir yıldıza ihtiyaç duyduğunu belirtmeleri dikkat çekti.



"15 DEĞİL, 39 ATIP KAZANMAK İSTİYOR"



Doğu Konferansı'ndan bir yardımcı antrenör, Tatum'ın "artık kazanmayı" umursamadığını ve "kendi şartlarına göre" kazanmak istediğini dile getirdi:



"Jayson Tatum, kendisini önemseyen bir oyuncu. Artık kazanmayı umursadığını düşünmüyorum ve umursuyor olsa bile, kendi şartlarına uygun olması gerekiyor. 15 sayı atıp kazanmak istemiyor. 39 atıp kazanmak istiyor."



"ÜÇÜNCÜ YILDIZ LAZIM"



Makaleye göre, Doğu Konferansı'ndan bir scout, Celtics'in "başka bir adama ihtiyacı olduğunu" belirtti:



"Muhtemelen başka bir adama ihtiyaçları var. Al Horford'ı çok severim ama artık yaşlanıyor. Ve Marcus Smart'ı da çok severim. Lakin Jaylen Brown ve Tatum dışında, hatta Horford ve Smart dışında, takımdaki herkes benim için bir soru işareti. Yalnızca iki tane meşru yıldızları var ve normalde kazanmak için üç tanesine ihtiyacınız oluyor."



"DİĞER OYUNCULARI GELİŞTİREMİYORLAR"



Batı Konferansı'ndan bir scout ise, Boston'ın şampiyonluk çekişmesine geri dönmesi için kilit noktanın ne olacağı sorulduğunda, yanıtını şu şekilde verdi:



"Basitçe söyleyeyim: Jayson ve Jaylen'in diğer oyuncuları daha iyi hale getirebilmeleri çok kritik bir nokta. Üçüncü adamı alamazlarsa, diğer oyuncuları daha iyi hale getirmeleri gerekiyor ve henüz bunu yapabildiklerini göstermiş değiller."



Tatum şu anda bireysel anlamda 25.2 sayı ve 8.4 ribaund ortalamalarıyla iyi bir sezon geçiriyor.



