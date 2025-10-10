Jasikevicius: 'Sorunumuz motivasyon'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sarunas Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:



"İkinci yarıda daha iyiydik. Bazı hatalar yaptık, bu hatalar olur. Mücadele ettik, geri dönmeye çabaladık, canlı gözüktük. Motivasyon bizim problemimiz."



