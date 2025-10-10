10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-0
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-590'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-090'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-090'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-090'

Jasikevicius: "Sorunumuz motivasyon"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız maçının ardından konuştu.

10 Ekim 2025 23:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Sorunumuz motivasyon'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"İkinci yarıda daha iyiydik. Bazı hatalar yaptık, bu hatalar olur. Mücadele ettik, geri dönmeye çabaladık, canlı gözüktük. Motivasyon bizim problemimiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
