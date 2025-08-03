James Maddison yine sakatlandı!

Thomas Frank, Maddison'ın yaşadığı sakatlık hakkında, " James Maddison'ın sakatlığı kötü görünüyor. Çok acımasız bir andı" açıklamasında bulundu.



MADDISON BÖYLE YERDE KALDI



James Maddison'ın taç çizgisinin hemen kenarında yer kaldığı o görüntüler...





🚑James Maddison, Tottenham'ın Newcastle United ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.



🗣️Thomas Frank: "Maddison'ın sakatlığı kötü görünüyor. Çok kötü bir andı."pic.twitter.com/9rDpjx2A7x



— Sporx (@sporx) August 3, 2025





İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın en önemli oyuncularından biri olan James Maddison, bir kez daha sakatlandı.Newcastle United ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 75. dakikasında oyuna dahil olan İngiliz yıldız, dizinden bir sakatlık yaşayarak sedye eşliğinde 86. dakikada yerini Min-Hyeok Yang'a bıraktı.İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı sebebiyle 52 gün sahalardan uzak kalmıştı.