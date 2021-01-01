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"Jamal Murray, Þubat'ta dönebilir" iddiasý!

Denver Nuggets guardý Jamal Murray'nin önümüzdeki Þubat ayýnda parkelere dönebileceði iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Denver Nuggets guardý Jamal Murray'nin önümüzdeki Þubat ayýnda parkelere dönebileceði iddia edildi.

The Ringer'ýn "The Mismatch" isimli podcast'inin son bölümünde, muhabir Chris Vernon, Nuggets kampýndaki kaynaðýndan gelen ve Murray'in gelecek yýlýn baþlarýnda oynayabileceðine dair bir güncelleme sundu:

"Dün gece bundan haberi olabilecek birisine rastlamýþtým ve bana Jamal (Murray) için Þubat dediler."

Önceki sezon çapraz baðlarýný koparan Murray, Denver'ýn 2021 playofflarýndaki þampiyonluk þansýný minimuma indirmiþti. Sakatlýðý öncesinde Murray, sayý (21.2) ve üç sayýlýk atýþ yüzdesi (%40) oranlarýnda kariyer rekoruna ulaþmýþtý ve ayrýca 4.8 asist ve 4.0 ribaund ortalamalarýna sahipti.


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