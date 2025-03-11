Jakub Moder: 'van Persie büyük bir etki yaptı'

Ocak ayında Brighton & Hove Albion'dan Feyenoord'a transfer olan Jakub Moder, kısa sürede üç farklı teknik direktörle çalıştı. Van Persie'den önce Brian Priske ve Pascal Bosschaart takımın başındaydı.



Orta saha oyuncusu, çalıştığı teknik direktörlerden van Persie'nin takım üzerinde büyük bir etki yaptığından bahsetti.



Moder, "O çok pozitif biri, doğrudan iletişim kuruyor ve herkes bu durumdan memnun. Ancak kulüp olarak zor bir dönemden geçtiğimizi de gizleyemeyiz. Birçok sakatlıkla mücadele ediyoruz ve yeni teknik direktör mucizeler yaratamaz. "Gerçekten yeni bir sürece başladık. Pozitif kalmaya, çok çalışmaya ve Van Persie'den öğrenmeye devam ediyoruz çünkü bu sezon uğruna mücadele edecek daha çok şey var." ifadelerini kullandı.