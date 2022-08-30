Jackson Muleka Süper Lig'de kanatlandı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyuyor. İşte Muleka'nın maç başına ortalaması...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka Süper Lig'de kanatlandı!
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30 Ağustos 2022 10:48
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, Süper Lig'de adeta fırtına gibi esiyor. Golcü futbolcu, ligde oynadığı 17 maçtaki performansıyla göz kamaştırdı.

MULEKA SÜPER LİG'DE COŞTU

Görev aldığı 17 maçın 11'inde ilk 11'de başlayan Muleka, 1271 dakika oynadı. 15 kez rakip ağları havalandıran Muleka, 4 asist de yaptı.

HER MAÇA 1 GOL SIĞDIRIYOR

Sağ ayakla 6 gol atan Muleka, 3 golü sol ayakla ve 6 golü de kafayla kaydetti. Muleka'nın performansına bakıldığında her 85 dakikada bir yani; maç başına 1 gol atması dikkati çekti. Muleka, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asist üretmişti.



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