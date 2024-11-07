Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, Los Angeles Lakers'ı "sevmediğini" söyledi.



Grizzlies, geride bıraktığımız gece Lakers'a karşı oldukça ihtiyaç duyduğu 131-114'lük bir galibiyet elde ederek, derecesini 5-5'e çıkardı ve Batı Konferansı'nda Lakers'ı 10 numaraya düşürerek, 9 numaraya yerleşmeyi başardı.



Morant, karşılaşma sonrası verdiği demeçte Lakers'tan hoşlanmadığını belirterek, sebebini ise şu sözlerle paylaştı:



"Onları sevmiyorum. Beni playofflardan elemişlerdi ve geçen yıl oynadığımız bir maçta ben kenarda otururken bizi evimizde yenmişlerdi. Bu gece kenarda değildim.... Geçen yıl oynayamadığımda gülüp eğleniyorlardı ve bana bakıp aralarında konuşuyorlardı. Bu gece ise, o zamandan beri onlara karşı ilk oynama fırsatım oldu."



Morant maçta 20 sayı, 4 ribaund ve 5 asist kaydederken, LeBron 39 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle Morant'ı bireysel olarak geride bıraksa da Lakers'a galibiyeti getiremedi.



